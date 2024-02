Sarno, auto rubate e vandalizzate nel parcheggio del supermercato

Auto vandalizzate, altre rubate, furti all’interno dei veicoli e danni. Presa di mira l’area parcheggio di un noto supermercato a Sarno.

Sono continui gli atti contro le auto in sosta. È la scorsa sera un nuovo raid. Colpita un’auto in sosta dinanzi all’ingresso. Distrutto il vetro anteriore. A raccontarlo è il proprietario del veicolo.

«È la seconda volta che mi succede e credo che il danno sia dovuto ad un tentativo di furto stavolta, nonostante l’auto fosse sistemata davanti all' entrata ed in buona vista. Sono tantissimi i casi, come le denunce, ma nessuno di preoccupa di garantire la sicurezza». Negli ultimi mesi sono decine i casi denunciati, con auto anche rubate.