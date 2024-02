Cilento, emergenza sicurezza: la questione criminalità al centro del prossimo Comitato per l'Ordine e la sicurezza

«La sicurezza nel Cilento è una priorità per la Lega e per questo Governo. Il grido di allarme degli amministratori non resterà inascoltato. Ho sentito in mattinata il Prefetto e il Questore di Salerno e mi hanno preannunciato che già dal prossimo Comitato provinciale di ordine e sicurezza verranno messe sul tavolo contromisure atte a contrastare, prevenire e debellare ogni qual si voglia azione di bande criminali che stanno, molto probabilmente, agendo nelle aree specifiche di alcuni Comuni come Vallo della Lucania, Ceraso e altre località del Cilento». Così in una nota il deputato della Lega Attilio Pierro, coordinatore provinciale della provincia di Salerno.

«In attesa del nuovo commissariato di polizia ad Agropoli - precisa - lo Stato farà sentire la sua presenza. Ringrazio il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni, che ben conoscono la questione del potenziamento delle forze di Polizia nei nostri territori, perché non hanno mai fatto mancare il supporto del Viminale.