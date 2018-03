Domenica 25 Marzo 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 24 Marzo, 23:50

CASTELLABATE - Ci sarebbe più di un abuso edilizio alla base dell’attività investigativa che i carabinieri forestali di Vallo della Lucania, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno portando avanti nel paese di Benvenuti al Sud.I primi risultati prodotti da tale inchiesta, almeno fino ad oggi, sono due cantieri edili sottoposti a sequestro preventivo, uno a San Marco di Castellabate e un altro a Ogliastro Marina. Diverse sono anche le persone iscritte nel registro degli indagati. Nel mirino dei carabinieri forestali sarebbero finite, oltre ai permessi, anche le modalità di rilascio delle stesse concessioni.L’ultima operazione è stata eseguita a Ogliastro Marina, dove i forestali hanno messo i sigilli a uno stabile in fase di costruzione, contestando una serie di violazioni. Analoga operazione era stata eseguita verso la fine di febbraio a San Marco di Castellabate. Anche in quel caso i carabinieri forestali apposero i nastri bianchi e rossi a una palazzina di quattro piani in fase di costruzione, a due passi dal mare Bandiera Blu della spiaggia del Pozzillo. Sarebbero stati ricavati in entrambi i casi degli appartamenti.