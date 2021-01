Paura nel pomeriggio nel centro di Agropoli. Gli uomini della Polizia Municipale hanno avviato un inseguimento con una Smart. Il veicolo con a bordo due persone di sesso maschile, non si è fermato all'alt degli uomini della Polizia Municipale che avevano organizzato un posto di blocco in via Duca Sanfelice. Immediatamente sulle tracce della Smart si sono messe due pattuglie dei caschi Bianchi, guidati dal comandante Sergio Cauceglia, Complici le dimensioni del veicolo, questo è riuscito a sfuggire agli inseguitori.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Eboli, pusher arrestato mentre vende​droga ai clienti durante il... LA DROGA Salerno, fermato a un controllocon cocaina e 1.300 euro in banconote LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Salerno, 104 multe nella prima settimana di...

Attualmente sono in Corso indagini. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli. Si sta provando a risalire ai proprietari tramite il numero di targa individuato soltanto parzialmente. Non si esclude che il mezzo possa però risulta rubato.

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA