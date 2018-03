Agropoli, sul litorale rinvenuto capretto sgozzato

Lunedì 12 Marzo 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 20:12

Ancora un animale morto rinvenuto ad Agropoli, anche questa volta sulla spiaggia del Lungomare San Marco. Ad avvistarlo alcuni passanti che hanno notato un capretto bianco esanime tra i rifiuti trasportati a riva dalle onde. La cosa più macabra del rinvenimento è che all’animale mancava la testa.Non si sa come sia morto, se sia stato gettato in mare e quindi trasportato a riva dalla corrente o abbandonato da qualcuno che dopo averlo ucciso aveva intenzione di disfarsi del corpo. Questo è il secondo episodio in pochi giorni. La settimana scorsa, infatti, alcuni volontari hanno rinvenuto sempre su quella spiaggia un cane morto, con evidenti segni di bruciature.Anche le circostanze in cui è stato ritrovato l’esemplare questa mattina lasciano molti dubbi sul decesso.