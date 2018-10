Martedì 9 Ottobre 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 19:37

Buone notizie per gli alunni della scuola Luigi Scudiero di Agropoli. Le verifiche statiche effettuate dal tecnico Niggio Bonadies, hanno confermato che il plesso scolastico di via Verga è sicuro. La perizia era stata effettuata dopo che un controllo eseguito la scorsa estate aveva fatto emergere diverse criticità, tali da farlo dichiarare inagibile. Di qui la decisione da parte dell'Ente di chiuderlo trasferendo i piccoli studenti delle elementari presso l'istituto Gino Landolfi di Piazza della Repubblica. Al contempo, però, erano state disposte nuove verifiche su travi, solai, pilastri e sulla struttura in genere. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i dati secondo i quali la scuola è sicura ma necessita di interventi di ripristino dei ferri e dell’intonaco, compromessi dall’azione degli agenti atmosferici e dalla vicinanza al mare. Per questo partirà a breve una procedura di gara per garantire le opere necessarie in tempi stretti. Fino ad allora gli studenti continueranno a frequentare la scuola Landolfi, dove hanno iniziato le lezioni a partire dal 26 settembre scorso. «Il responso delle verifiche statiche compiute ci ha permesso di comprendere che il plesso della scuola Scudiero è sicuro staticamente - ha spiegato il sindaco Adamo Coppola - Ci preoccuperemo in ogni caso di compiere una ristrutturazione della parte esterna dell’edificio, come consigliatoci dal tecnico incaricato, ma si tratta di un semplice restauro corticale delle strutture in cemento armato, come si fa per tutti quegli immobili pubblici e privati che sono soggetti all’azione del tempo e degli agenti atmosferici». «Non appena gli interventi saranno completati potrà essere disposto il rientro dei ragazzi, per ora temporaneamente collocati presso la nuova ala della Landolfi, nella loro sede naturale», ha concluso il primo cittadino.