A Tramonti da diverse parti del mondo per pulire i boschi della Costiera

Si chiama “Make it Green” e arruola giovani di ogni parte del mondo che hanno a cuore la natura. Il progetto, che punta alla difesa dell’ambiente, è organizzato in Costiera Amalfitana dall’associazione Acarbio, all’interno del programma europeo Corpo Europeo di Solidarietà e , anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Tramonti, ha visto la partecipazione di circa trenta giovani di diverse nazionalità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Paura a Nocera, imbocca ponte contromano con l'auto: patente... L'ORRORE Omicidio Giffoni, il padre massacrato: nessun pentimento dal figlio... LA SVOLTA Ex badante rapinatore, un altro indagato per il colpo...

Da inizio luglio il gruppo di Make it Green sta facendo sentire la sua presenza sul territorio con una serie di iniziative finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente alcune delle qyali si sono svolte anche lungo le coste con la pulizia degli arenili liberi tra Maiori e Minori.

Qualche giorno fa un secondo gruppo di volontari, formato da 16 giovani provenienti da Ungheria, Svezia, Romania, Belgio, Spagna, Portogallo, Turchia, Moldova, Ucraina e Germania, ha organizzato una speciale azione di sensibilizzazione lungo la strada provinciale che dal Valico di Chiunzi scende verso Sant’Egidio del Monte Albino. Una strada che rappresenta una delle porte principali di accesso alla Costiera Amalfitana, che gode di una vista privilegiata sul Vesuvio, ma purtroppo da sempre oggetto dell’incuria dei passanti.

Tra plastica monouso, bottiglie, resti di cibo, sacchetti dell’immondizia, sigarette, prodotti sanitari, il gruppo ha raccolto ben 20 sacchi di rifiuti nell’arco di 500 metri di strada. “È triste vedere tanti rifiuti in un posto così bello, ed è difficile non provare rabbia verso chi non presta attenzione e rilascia i rifiuti in natura - dice Boroka, che viene dall’Ungheria ed la portavoce oltre che coordinatrice dei giovani volontari ospiti in Costiera - Per noi volontari è stata un’attività emotivamente molto intensa e significativa: ci dà la speranza che nel nostro piccolo possiamo cercare di dare un impatto positivo nelle comunità locali”.

La loro missione in Costiera Amalfitana, anche quest’anno, è stata quella di proteggere l’ambiente e sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità e del rapporto con la natura. E lo hanno fatto a partire da inizio luglio quando oltre 28 giovani si sono avvicendati per ripulire i sentieri di Tramonti, rinnovare gli spazi pubblici, creare dei murales a favore dei bambini dell'asilo (con l'aiuto di artisti locali) e per organizzare eventi informativi per la comunità.

"Attività di questo tipo sono lo strumento giusto per sensibilizzare la cittadinanza ai temi di rispetto e salvaguardia dell’ambiente - dice il vice sindaco di Tramonti Vincenzo Savino - sicurissimo che l’interesse destato nei passanti è la conferma che in molti non aspettano altro che un buon esempio da seguire. Il nostro obiettivo era questo e ci siamo riusciti grazie al supporto di volontari generosi come i giovani del progetto Make It Green”.