Gravidanza a rischio, attivato ambulatorio nella casa di cura Villa del Sole di Salerno. L’ambulatorio nasce dalla volontà del noto ginecologo salernitano Raffaele Petta, di dare risposta alle esigenze delle gestanti che si ritrovano in una situazione di rischio, oltre il 20 per cento di tutte le gravidanze, per identificare e monitorare i casi con le più moderne tecnologie grazie alla partnership con i reparti di Ostetricia e di Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Malzoni di Avellino, guidati rispettivamente dai medici Annamaria Malzoni e Angelo Izzo.

Gestazioni difficili che possono rappresentare un pericolo per la madre e/o per il feto, sia per preesistenti patologie materne, come il diabete, le malattie cardiovascolari, le malattia autoimmuni, le emopatie, le epatopatie, le nefropatie, che per l’insorgenza durante la gravidanza di malattie quali gestosi o la placenta previa o gravi forme di anemia. La patologia fetale più frequente è rappresentata dai difetti di crescita del feto che necessita di assidui monitoraggi cardiotocografici, flussimetrici del bambino.

L’ambulatorio di Gravidanza a rischio, avvalendosi della collaborazione di specialisti di diverse branche, consentirà, quindi, di monitorare intensivamente queste gravidanze programmando il parto con un timing appropriato.

