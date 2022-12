La maglia del Pro Sala all'asta per la ricerca sulla Sindrome di Sanfilippo

Continua la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi della squadra di calcio del Pro Sala, formazione che milita nel campionato di Seconda categoria. Già in occasione della sfida con la Pollese è stata dedicata una giornata al piccolo Michele, bambino colpito dalla rarissima sindrome di Sanfilippo, con una raccolta fondi tra i giocatori e gli spettatori da devolvere alla ricerca.

Non solo. I gialloverdi per raccogliere ulteriori fondi hanno messo all'asta online la maglia del capitano, Carlo di Palma. La numero otto ha ricevuto numerose offerte e poi è stata "vinta" da un gruppo di amici che insieme hanno acquistato la maglietta. La stessa è stata poi regalata dallo stesso gruppo al piccolo Michele - come si vede nella voto con tanto di sciarpa gialloverde -, e la somma raccolta è andata sempre in contributo della ricerca di una sindrome che in Campania ha colpito quattro ragazzi.

L'iniziativa della partita, con Michele che è sceso in campo proprio tenendo la mano del capitano Di Palma, rientra in un progetto più ampio. Là dove ci sono bambini colpiti dalla sindrome di Sanfilippo la squadra di calcio di casa è stata coinvolta per una raccolta fondi e per far scendere in campo i piccoli come Michele.