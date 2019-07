Sabato 20 Luglio 2019, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 17:26

Tragedia questo pomeriggio al porto di Agropoli. Un ragazzo di 15 anni, B.M. è annegato. Stando alle prime ricostruzioni si trovava in barca, un natante a vela di circa 9 metri, insieme al padre. Stava facendo il bagno quando la corrente lo ha trasportato al largo. Il padre G.M., ha tentato di soccorrerlo ma per lui non c’è stato nulla da fare.Intervenute anche altre imbarcazioni e gli uomini della capitaneria di porto agli ordini del tenente di vascello Giulio Cimmino. I militari hanno provveduto a recuperare il corpo tra gli scogli della struttura portuale e a trasferirlo poi a riva. Necessario recuperare anche l’imbarcazione che, priva di controllo, è andata ad arenarsi contro gli scogli del molo di sopraflutto.