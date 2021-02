La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha denunciato un 28enne di Napoli, titolare di un'azienda di elettronica che vendeva tramite il proprio sito internet accessori di telefonia della Apple. L'intervento dei militari è scaturito da una segnalazione della società che, su incarico della nota multinazionale, monitora il mercato per intercettare gli eventuali casi di riproduzione illecita del brand. Dopo aver effettuato alcuni acquisti a campione via e-commerce, era stata infatti accertata la non autenticità della merce.

I finanzieri hanno quindi proceduto a un sopralluogo nel deposito di Nocera Superiore e hanno così individuato gli articoli contraffatti, facilmente riconoscibili per l'evidente differenza di qualità. Gli ignari clienti erano ovviamente attratti dal prezzo conveniente degli accessori, all'apparenza identici agli originali, «scontati» di circa il 30% rispetto al listino degli stare ufficiali. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno pertanto sottoposto a sequestro circa 140 articoli tra auricolari standard e wireless, alimentatori, cavi di ricarica e custodie protettive per i-Phone, per un valore complessivo al dettaglio di oltre 5mila euro. Il 28enne è stato denunciato alla Procura di Nocera Inferiore per contraffazione e frode in commercio.

