Aquara Music Fest, aperte iscrizioni: Guido Guglielminetti presidente di giuria

Torna uno dei contest musicali più ambiti del sud Italia, l‘Aquara Music Fest. Dopo la scorsa edizione, che ha visto vincitori Daniele De Gregori, Alex Solo e i Megaride, oltre alla masterclass di basso di Federico Malaman (Mario Biondi, Paolo Belli big band e altri artisti), l’associazione culturale “L’Alveare” annuncia l’apertura alle selezioni della nuova edizione.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno si ritorna alle origini con una finale live, pur conservando la formula web utilizzata nelle ultime due edizioni. Quest’anno, la presidenza della giuria tecnica è stata affidata a uno dei personaggi più importanti della storia della musica italiana, Guido Guglielminetti, braccio destro di Francesco De Gregori e collaboratore di artisti quali Lucio Battisti, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Mia Martini, Umberto Tozzi e Loredana Bertè.

La presidenza della giuria “L’Alveare” è, invece, affidata alla poetessa Rita Stanzione, poetessa e autrice dei testi “L’inchiostro è un fermento di macchie in cerca d’asilo”, “Spazio del sognare liquido”, “Versi ri-versi”, “È a chiazze la mia bella stagione”, “Per non sentire freddo”, “In cerca di noi”, “Canti di carta”, “Di ogni sfumatura”, “Grammi di ciglia e luminescenze”. «Siamo onorati di avere anche per questa edizione due presidenti di giuria di primo ordine: il maestro Guido Guglielminetti (responsabile dal 1986 della produzione musicale di Francesco De Gregori) sarà presidente della Giuria Tecnica mentre la poetessa salernitana Rita Stanzione (già membro di giuria in concorsi letterari nazionali e internazionali) sarà la presidente della Giuria “Alveare”, per il premio per la critica “Fioravante Serraino”».