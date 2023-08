«Aspettando Totò» a Salerno, lo spettacolo con Alessandro Favilene e Davide Borrelli

Sabato 19 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro «Barbuti Festival», Adriano Falivene e Davide Borrelli portano in scena «Aspettando Totò», liberamente ispirato ad Aspettando Godot di S. Beckett (ingresso 15 euro).

Attore poliedrico, recentemente ricordato da tutti per il ruolo di “Bambinella” nella fiction di Rai Uno «Il Commissario Ricciardi», Falivena porterà in scena a Salerno uno spettacolo comico e poetico allo stesso tempo, un versione singolare e originale dell’opera senza tempo di Beckett.

Due circensi girovaghi, Gnegno e Kefir, si ritrovano nel luogo dell'appuntamento che due anni prima, Totó, un importante regista e produttore, ha dato loro con la promessa di produrre il loro spettacolo.

Questo sogno dei due protagonisti si avvererà solo se la "Prova Generale" alla quale assisterà Totó, sarà sufficiente a convincerlo ad investire nel progetto. I due attendono l'evento che potrebbe risolvere la loro vita preparandosi ed allenandosi ma le continue delusioni spingono talvolta i protagonisti in un baratro che li vede addirittura ragionare goffamente sul suicidio. Con l'ingresso di un terzo personaggio misterioso (ispirato a Lucky e Pozzo) arriva la consapevolezza che l'evento risolutore non può arrivare se non da dentro di loro e quindi i due coinvolgeranno alcuni spettatori per la realizzazione del loro spettacolo.