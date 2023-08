Paestum, arriva il fenomeno Geolier

Rapper, bella gente. Geolier, fenomeno dell'urban italiano, continua il suo viaggio nel Bel Paese con “Il Coraggio dei Bambini Summer Tour”, e dopo Ischia, 18 agosto (Estate al Negombo) il 19 farà tappa anche a Paestum (Maco Festival), per una doppietta tutta campana all'insegna del sold out. L'appuntamento alla Planet Arena, infatti, è un altro successo annunciato del “figlio di Secondigliano”, che ha tutte le carte in regola per essere uno dei leader dell'ultima generazione di artisti partenopei, e non a caso lodato da nomi come Guè Pequeno, Salmo e Lazza.

La perla di Napoli, all'anagrafe Emanuele Palumbo, rappa e scrive maledettamente bene, e nella scena è sicuramente tra quelli che meglio riesce a fare musica all'altezza del mercato internazionale. Grazie al clamoroso successo dell’album (in dialetto) “Il coraggio dei bambini” e del sequel “Il Coraggio dei Bambini - Atto II” che si è preso la testa del mondo, con un gusto musicale tale da poterci ficcare dentro anche Marracash e Giorgia. Ma i risultati e i featuring di prestigio non sono l'unico stimolo dell'artista multiplatino, intenzionato a diventare una leggenda.

La scaletta del live, considerando le canzoni più suonate nelle precedenti date del tour: Ricchezza, Poco/Troppo, X caso, M’Manc, Me vulev fa ruoss, Lonely, Nun se ver, Monday, Money, Maradona, I Am, Napo****no, Niente di speciale, Come vuoi, In trappola, Here I Come, Chiagne, Narcos, Non ci torni più, Give You My love, 2 secondi, Il male che mi fai, Soldati, Ultima canzone, So fly e Hèrmes.

Sul palco, nel corso della serata, anche Paky (pseudonimo di Vincenzo Mattera), rapper di Rozzano e nome in grande ascesa nella scena urban italiana.