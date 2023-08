Ischia: “Estate al Negombo”, boom con Peppe Iodice

Successo e tante risate per l'apertura della kermesse "Estate al Negombo". Ad inaugurare l'evento estivo che porterà per tutto il mese musica ed ospiti sull'Isola Verde è stato, la sera del 14 agosto, Peppe Iodice con le sua "ciurma" del Peppy Night Live Show: Francesco Mastandrea, Daniele "Decibel" Bellini e Francesco Procopio.

Soddisfatti gli organizzatori che hanno visto tornare, per il secondo anno consecutivo, Ischia protagonista dei grandi eventi, grazie anche ad un cartellone che nei prossimi giorni vedrà il Negombo ospitare artisti del panorama musicale nazionale molto apprezzati dal pubblico. Il 16 agosto, infatti, sarà la volta di Rocco Hunt mente il 18 toccherà, invece, a Geolier, giovane talento della musica Made in Naples che sta scalando ogni classifica di stream e views con le sue strofe sempre in linea con i tempi. Il 19 agosto sarà il momento di Franco Ricciardi, che dopo le emozioni regalate allo Stadio Diego Armando Maradona, è già attesissimo sull’Isola.

A chiudere la kermesse quest'anno, il 23 e 24 agosto, sarà Gigi D'Alessio con un doppio concerto.

L'artista che ha conquistato il pubblico di Piazza Plebiscito con 5 serate consecutive e anticipato questa estate da record con la messa in onda del concerto su Rai 1 con tantissimi ospiti, sarà sull'isola verde con una data del tour "Dove c'è il sole".