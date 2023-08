Interferenze Short Film Festival, V edizione: al via le iscrizioni gratuite alle masterclass

Aperte le iscrizioni alle quattro masterclass gratuite della V edizione di “ISFF - Inferenze Short Film Festival 2023” il festival internazionale di cortometraggi ideato da Massimo Piccolo e organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta con il supporto della FCRC e il patrocinio del Comune di Pomigliano D’Arco.

«Il Festival, quest’anno, varca le Colonne d’Ercole europee per approdare ai confini delle periferie del mondo – racconta l’organizzatrice Valentina Sodano -.

Con oltre 300 iscritti provenienti dall’Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone, Iran, la rassegna assume sempre di più le forme di un evento internazionale in cui la contemplazione e l’osservazione del reale attraverso punti di vista nuovi e non banali diventa fondamentale. Sono tanti i temi trattati in questa edizione, dall’importanza delle emozioni in una società sempre più anestetizzata dal ‘sentire’, passando per la guerra in cui i ruoli di vittima e carnefice si annullano e confondono, fino allo sfruttamento senza fine del pianeta e delle sue preziose risorse".

Armando Festa, sceneggiatore di Mixed By Erry, Luigi Barletta (Accademia delle Belle Arti), Nazareno Nicoletti (Accademia delle Belle Arti) e Cesare Accetta, DOP di Mario Martone sono i quattro esperti dell'audiovisivo che coordineranno i lavori delle masterclass che si svolgeranno nell’ambito delle quattro giornate del Festival, dal 28 al 31 agosto 2023, presso i giardini della scuola Omero (IC 2 Omero – Mazzini – Don Milani) di Pomigliano d’Arco (Na). Oltre alle proiezioni dei film e alle masterclass sono, inoltre, previsti incontri con gli autori e dibattiti. Per l’iscrizione gratuita alle masterclass inoltrare la candidatura alla e-mail info@inferenzefilmfestival.it.