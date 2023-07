Pontelandolfo, premiati due cortometraggi italiani al Comicron International short film festival

Si è conclusa, con una grande risposta di pubblico, l’ottava edizione del “Comicron International short film festival”.La manifestazione, dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici, è stata ideata dal Maestro Ugo Gregoretti nella “sua” Pontelandolfo. Premiati i corti e gli interpreti vincitori per una selezione di film, provenienti da tutto il mondo.

Si è conclusa ieri sera sabato 29 luglio, con la premiazione dei film e gli interpreti vincitori, l’ottava edizione del “Comicron International short film festival”. Il Festival, che nasce dall'idea di Ugo Gregoretti di creare una manifestazione internazionale dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici, è stato realizzato con la direzione artistica di Enrico Caria, coadiuvato da Lucio Gregoretti e Luigi Barletta. Sul palco della piazza “Turrita” di Pontelandolfo (in provincia di Benevento), nel corso delle quattro serate ad alto tasso divertimento, grazie all’intervento di tanti personaggi della cultura e dello spettacolo e la conduzione serrata di Rosaria De Cicco e Giobbe Covatta, il pubblico ha assistito alla proiezione dei cortometraggi in concorso. Il Presidente della giuria, il critico cinematografico, Alberto Castellano, con il regista e professore universitario Antonio Falduto, assistiti dal comitato scientifico composto da Silvia Scola e Giacomo Scarpelli e presieduto da Luigi Barletta, hanno premiato ex equo per la categoria “Miglior attore”, gli interpreti Antonio Bannò, protagonista del cortometraggio “Subtitles” per la regia di David Barbieri e Matteo Cirillo per “Internet sparito”; “Migliore attrice” Rosario Pardo, per il cortometraggio spagnolo “Croquetas”, per la regia di Jorge Santos; infine il premio per il “Miglior film” è andato ad “Internet sparito”, per la regia di Matteo Cirillo e per la “Miglior regia” è stato decretato “Subtitles”, diretto da Davide Barbieri.

Hanno, invece ricevuto, il prestigioso “Landolfo d’oro – Premio Gregoretti: la presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Rosita Marchese, il doppiatore Stefano De Sando, il collettivo The Jackal e lo stesso Giobbe Covatta.

«Questa ottava edizione - ha dichiarato Caria - con la partecipazione di straordinari artisti e una selezione di cortometraggi di alto livello medio, ha dimostrato quello che noi sostenevamo, ossia come in quanto a senso dell’umorismo, gli algoritmi non potranno mai sostituire l’uomo. Ringrazio la famiglia Gregoretti, per avermi dato l’onore di dirigere un’iniziativa nata dalla mente geniale di Ugo Gregoretti; il sindaco di Pontelandolfo Ovidio Valerio Testa, con il presidente della pro-loco Pontelandolfo, Nicola Diglio, per aver creduto in un progetto, che ormai è diventato un appuntamento di riferimento in Italia per i cortometraggi comici; infine la mia gratitudine ai presentatori Rosaria De Cicco e Giobbe Covatta e i tanti personaggi intervenuti, come Rosita Marchese, Stefano De Sando, il collettivo The Jackal, Patrizio Rispo, Stefania De Francesco, Mario Sanzullo, Gianluca Mattei, Massimo Andrei, Matteo e Giovanni Mauriello e Gianfranco Pannone, che ci regalato intense emozioni con il suo documentario ‘Con Ugo’».

«Visti i risultati di quest’anno – ha dichiarato il sindaco di Pontelandolfo Ovidio Valerio Testa – vogliamo partire subito con l’organizzazione della prossima edizione, per un festival sempre più internazionale, che ha visto performance eccezionali, con la nuova direzione artistica e una selezione della giuria di film di ottimo livello. Ringrazio la famiglia Gregoretti per averci onorati della sua presenza e, per il supporto, il presidente della pro-loco Pontelandolfo, Nicola Diglio».