Auto divorata dalle fiamme a Battipaglia: indagini dei carabinieri

Incendio a Battipaglia. Un'automobile, una Toyota Yaris è stata distrutta dalle fiamme mentre era parcheggiata in un complesso residenziale dove ci sono uffici e abitazioni in via Fogazzaro nel rione Sant'Anna.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno spento il rogo. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno dovranno accertare se si è trattato un atto doloso. Le fiamme sarebbero divampate contemporaneamente in due parti del veicolo.