Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche su tutto il territorio comunale adesso sono (quasi) realtà. Saranno venti i dispositivi che verranno posizionati dalla zona occidentale a quella orientale che potranno essere utilizzati dai cittadini e che – finalmente – colmeranno un vuoto. Tanti i salernitani, infatti, che si sono “convertiti” all’elettrico acquistando autovetture che vanno sempre più verso la sostenibilità in un’ottica green. Ieri, durante la riunione di Giunta a palazzo di città, è stato messo nero su bianco l’iter che porterà all’avvio di una procedura di concessione di utilizzo di suolo pubblico per l’installazione delle infrastrutture. Gli operatori interessati dovranno poi pagare un canone per occupazione di suolo pubblico previa partecipazione alla manifestazione di interesse che partirà a breve. Cinque macroaree, suddivise a loro volta e nel cui perimetro saranno inserite 4 postazioni di ricarica. Via Ligea, via Moscato, Via Posidonia, Lungomare Marconi, Parco Pinocchio, Lungomare Tafuri (zona Grand Hotel), Quartiere Europa, Piazza della Libertà e Villa Comunale, Mariconda, Via Trento,Vestuti, Via Vinciprova, Cittadella, Via Roma, Arbostella e Arechi: sono queste le strade e i punti dove verranno posizionate le infrastrutture (molte all’interno dei parcheggi di Salerno Mobilità).

«Una battaglia di civiltà che sto portando avanti da mesi – ha sottolineato Dario Loffredo, presidente del Consiglio - e per la quale più volte avevo chiesto un’accelerata agli uffici. Devo ringraziare il neoassessore Rocco Galdi per l’impegno che ha profuso nel portare a termine un iter che avevo avviato e su cui abbiamo lavorato tanto tempo. Quando c’è gioco di squadra arrivano sempre grandi risultati e soddisfazioni. Ringrazio tutti gli uffici per il lavoro svolto e l’ingegnere Mastrandrea in particolare – ha concluso Loffredo - Salerno non sarà solo più smart e vivibile ma tutto questo darà uno sprint anche agli imprenditori del settore». Per il neoassessore alla mobilità: «Non è un traguardo ma un punto di partenza. Nella lista delle priorità da quando sono entrato a far parte della giunta comunale, c’era, c’è e ci sarà la sostenibilità e l’innovazione di una città che passo dopo passo potrà definirsi realmente a portata di cittadino – ha sottolineato Rocco Galdi - insieme al presidente del Consiglio, che si è occupato della questione per mesi, abbiamo definitivamente avviato l’iter per predisporre su tutto il territorio comunale le colonnine utili alla ricarica delle auto elettriche. Una lacuna e una mancanza che con il lavoro di squadra stiamo per colmare. Solo attraverso l’ascolto delle istanze dei cittadini e con la volontà di migliorare qualitativamente la quotidianità, siamo riusciti a compiere un passo in avanti: le loro esigenze e richieste contribuiscono a rafforzare il nostro impegno al servizio della comunità».