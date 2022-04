Paura a Sant'Egidio, auto si ribalta nella notte: in tre finiscono in ospedale

Incidente stradale nella notte, a Sant'Egidio del Monte Albino: tre ragazzi finiscono in ospedale. Il sinistro si è verificato in via Quarto, nei pressi di un centro commerciale. Un'auto con a bordo due persone si è ribaltata, finendo contro il muro di un'abitazione privata e poi contro una seconda auto, all'interno della quale c'erano due persone. In ospedale, con i soccorsi giunti sul posto, è finito il conducente della prima auto, mentre il passeggero che era con lui è uscito illeso.

Al pronto soccorso dell'Umberto I, per accertamenti, sono andati anche i due giovani dell'altra auto coinvolta, che rientrava da una festa. I soccorsi sono stati sollecitati anche dalla segnalazione di alcuni residenti, balzati giù dal letto per il frastuono provocato dal sinistro, che da tempo lamentano scarsa visibilità proprio lungo quelle strade. Sul posto erano preesnti anche i carabinieri della tenenza di Pagani per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.