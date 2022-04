Sono sette gli indagati per la morte del 59enne Matteo Spirito, il più noto commerciante di giocattoli della città di Salerno, deceduto nella notte tra Pasqua e pasquetta nel reparto di ortopedia dell'ospedale Moscati di Avellino mentre era in attesa di un intervento per sistemare una frattura scomposta al bacino.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati