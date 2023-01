Battipaglia, Alba: nuovi mezzi per potenziare la raccolta rifiuti

Arriva la cavalleria - è il caso di dirlo - per la società partecipata del Comune di Battipaglia, Alba. La ditta, incaricata del servizio di igiene urbana e manutenzione del patrimonio comunale, ha infatti acquistato un nuovo autocarro per la raccolta dei rifiuti domestici. Una notizia per la società in house battipagliese, che negli ultimi anni ha ricorso, sempre più spesso, al noleggio dei propri mezzi non potendo far conto su affidamenti dei servizi sufficientemente lunghi.

Questa volta, però, la società ha fatto le cose per bene. Il mezzo acquistato è un Piaggio Porter NP6 a passo corto, già allestito con pianale ribaltabile. Un mezzo alimentato a benzina, ma già omologato Euro 6 che, all’acquisto presso la concessionaria Oram srl, è venuto a costare 22.500 euro oltre Iva. L’acquisto del nuovo mezzo è stato permesso in virtù della partecipazione della società, nel 2022, al Programma per l’erogazione dei contributi del “Fondo finalizzato all’infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta e per la raccolta dei rifiuti Raee domestici”. Questo, quindi, dovrebbe andare ulteriormente a rafforzare le capacità di raccolta della società, anche in vista della scelta della società che si occuperà della raccolta per il sub ambito dei rifiuti a cui appartiene Battipaglia.