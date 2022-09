Battipaglia, anziano investito e ucciso sul marciapiede da auto fuori controllo

Un uomo di 77 anni è stato investito e ucciso mentre si trovava sul marciapiede. È successo in via Ricasoli a Battipaglia, dove un giovane a bordo della sua utilitaria ha perso il controllo del veicolo, forse per un colpo di sonno, e ha investito l'anziano il quale è morto dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni.

Il giovane si è fermato subito dopo l'incidente. La vettura su cui viaggiava è stata sequestrata. Sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Battipaglia che stanno accertando la dinamica dell'accaduto.