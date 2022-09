Battipaglia, cadavere rinvenuto in un'abitazione: indagini della polizia

Tragedia a Battipaglia dove in un'abitazione la polizia ha rinvenuto il cadavere di un anziano. L'uomo, 74enne battipagliese, sarebbe deceduto da qualche giorno per cause naturali. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele. Le forze dell'ordine sono state allertate dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie.