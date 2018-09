Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 18:22

Sono almeno due i pali della luce che, a causa delle forti raffiche di vento, sono caduti da ieri sera a pochi passi dalla scuola “S. Penna” di Battipaglia. I residenti: «Nessuno viene a rimuovere i rottami e a verificare la situazione».Il rischio più grande, evidentemente, è stato quello corso proprio a due passi dall’entrata dell’edificio scolastico. Qui, infatti, il vento ha portato via il gruppo luminoso che sovrasta il palo. Non è l’unico, tuttavia, né il caso più grave. Un altro palo, infatti, sempre per via delle raffiche si è spezzato crollando all’interno degli orti sociali cittadini, a poca distanza dalla scuola.Una condizione che, oltre per gli evidenti rischi, ha mandato su tutte le furie i residenti. Le mamme della scuola elementare, in particolare, hanno chiesto la verifica delle condizioni degli altri pali. Il timore è che, in presenza di nuove raffiche di vento, qualche palo possa crollare proprio sui bambini in entrata o in uscita dal plesso, con conseguenze catastrofiche. Tra l’altro, finora, nessuno si è ancora adoperato per andare a rimuovere i rottami dei pali crollati. Situazione che ha chiaramente indisposto anche i residenti.È da due giorni che a Battipaglia, come nel resto della Piana, spirano venti molto forti. In diversi casi si sono verificati crolli di rami che, fortunatamente, non ha provocato danni a cose e persone. La cittadinanza, comunque, chiede maggiori controlli.