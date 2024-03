Ha colpito la porta della stazione ferroviaria a Battipaglia con due bastoni e poi ha aggredito i poliziotti. Il malvivente, straniero, è stato denunciato a piede libero dalla polizia per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli uomini in divisa sono riusciti a bloccarlo ma poi il malvivente è fuggito via seminando il panico tra i passanti per strada.

Lo straniero, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato comunque individuato e denunciato.