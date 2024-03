Pusher arrestato dalla polizia ad Eboli. Il malvivente ha nascosto 120 grammi di hashish in un portaombrello ma l'escamotage non è servito per eludere i controlli della polizia.

Il malvivente è stato arrestato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno hanno sequestrato gli stupefecnti ed anche un bilancino di precisione.