Mercoledì 3 Aprile 2019, 06:35

È Rosa Frammartino il bed manager individuato per contrastare il sovraffollamento del pronto soccorso al Ruggi. Il direttore dei letti avrà tra i suoi compiti quello di garantire l’appropriatezza dei ricoveri, che dovrebbe evitare, così, la diminuzione dei posti nei reparti, con l’inevitabile imbuto che si crea nel trasferimento dei reparti. Referente del bed managment è Grazia Cioffi, coadiuvata anche dall’assistente sociale Tiziana Cardaropoli, che ha il compito di prendere in carico i pazienti a maggiore rischio di difficoltà di dimissione già dal momento dell’accettazione al pronto soccorso o del ricovero in reparto, attivando tutte le dovute procedure per l’assistenza domiciliare integrata, la dimissione protetta socio-sanitaria, la lungodegenza.