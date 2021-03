Benzina sui capelli di una 12enne per darle fuoco: ragazzine a processo

CAVA DE' TIRRENI. Alla fine di dicembre avevano tentato di dare fuoco ai capelli di una loro coetanea, a Cava de' Tirreni, a seguito di antipatie e gelosie che le due avrebbero provato nei riguardi della vittima. Il Tribunale dei Minori le aveva poi spedite in comunità, a seguito di un'indagine dei carabinieri. Entrambe finiscono ora a processo con il rito del giudizio immediato, con le accuse di tentata deformazione permanente al viso e stalking. Le due hanno scelto il rito abbreviato, ovvero la possibilità di essere giudicate in base a quanto raccolto nella sola fase d'indagine, dietro richiesta degli avvocati difensori. Il 7 aprile ci sarà la pronuncia del gup. Le due giovani imputate hanno 17 e 15 anni. La vittima, invece, appena 12.

Era il 26 dicembre scorso, quando le due ragazze incontrarono la loro coetanea nei pressi del parco in via Guglielmo Marconi a Cava. Il gruppetto prese di mira la giovane, cominciando a discutere, poi una delle due le versò della benzina sui capelli, che finì anche sul volto e su parte del corpo della ragazzina. Si trattava di quasi mezzo litro di liquido infiammabile. Con un accendino, infine, avevano provato a darle fuoco. La vittima urlò però più volte, spaventata, riuscendo a richiamare l'attenzione di alcuni passanti che evitarono conseguenze certamente drammatiche per lei. A difenderla intervennero anche alcuni amici della 12enne. Sul posto infine i carabinieri della tenenza di Cava, che identificarono velocemente le due ragazzine. Entrambe finirono poi in comunità, ad Avellino e Caserta. Il motivo di quel gesto pare fosse legato a questioni di gelosia che riguardava le tre ragazze. Negli atti d'indagine ci sono anche messaggi che le due avrebbero inviato alla vittima, promettendole di ucciderla se l'avessero trovata per strada. Oltre a comportamenti persecutori e minacciosi, che avevano terrorizzato la 12enne, tali da stravolgerle le normali abitudini di vita.

