Mentre continua la battaglia della piccola I. per la vita, la bimba ricoverata presso il Santobono dopo una visita all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, la città continua a schierarsi a sostegno suo e della famiglia. Domenica scorsa, nell’ambito della partita che si è svolta presso lo stadio Provenza di Macchia di Montecorvino, i tifosi della Battipagliese hanno esposto uno striscione di vicinanza e forte critica verso il personale sanitario.

APPROFONDIMENTI Battipaglia, latitante arrestato dai carabinieri vicino alla caserma Battipaglia, “In Cordata”: un'app che indicare ai minori a rischio i luoghi dove chiedere aiuto Sprint per il nuovo ospedale di Battipaglia: appalto da 1,5 milioni per la progettazione

«Stanchi di questi medici incompetenti, forza I.». Un messaggio immediatamente condiviso dai genitori della bambina: «Amore di papà, qui ci sono tante persone che fanno il tifo e pregano per te - ha scritto il padre della bambina - Forza leonessa mia».

Al momento non trapelano molte notizie sulle sorti della bambina, giunta all’ospedale napoletano dopo essere passata dal Santa Maria della Speranza e dal San Leonardo. In prima battuta, i genitori avevano portato la bambina al nosocomio battipagliese per difficoltà respiratorie. Di fronte ai presunti ritardi dei medici nel sottoporla a visita, i genitori l’avevano portata all’ospedale di Salerno. Da qui, in virtù di una concentrazione di ossigeno molto basso nel sangue, la corsa verso Napoli, dove la piccola è stata anche intubata.

La notizia ha scosso l’intera comunità, che si è subito mobilitata per dare sostegno alla famiglia.