Martedì 14 Maggio 2019, 07:00

Migliaia di persone, ieri, ai funerali del bimbo di dieci anni, deceduto martedì scorso in ospedale. Il feretro ha raggiunto, verso le 10, l’Opera Bertoni dove il piccolo frequentava la scuola elementare Fiorentino, ed è stato accolto dai compagni di scuola che hanno lanciato in volo palloncini bianchi. Il corteo funebre ha proseguito fino alla chiesa San Gregorio VII, nel rione Sant’Anna, dove sono stati celebrati i funerali. Presenti il sindaco, Cecilia Francese e gli ex sindaci Ugo Tozzi, Fernando Zara e Alfredo Liguori insieme ad altri esponenti politici. «Il nostro piccolo grande guerriero – ha detto padre Michele Olivieri, parroco della chiesa San Gregorio VII - aveva una gran voglia di vivere. Non ha mai temuto la sua malattia, ed ora è volato in cielo, dove assiste tutti noi». In prima fila, a ridosso del feretro, i genitori del piccolo e la sorellina, distrutti dal dolore. La bara bianca, ai piedi dell’altare era vegliato da quattro agenti della polizia municipale in alta uniforme, colleghi della mamma e della nonna del piccolo.«Cari genitori – ha continuato don Michele nell’omelia – siete veri eroi. La malformazione di cui soffriva il piccolo era nota, da quando la madre lo aveva in grembo. Ma voi non avete scelto l’aborto, ma la vita. Un bambino che ha sempre combattuto sapendo di essere malato, svolgendo qualsiasi tipo di attività come i suoi coetanei». In parrocchia, ieri è giunto un telegramma di Papa Francesco, indirizzato ai familiari del piccolo con parole di fede e speranza per superare il triste momento. Tra le persone che hanno partecipato ai funerali anche il comandante della polizia municipale, Gerardo Iuliano, e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. «Ragazzi – ha ribadito il parroco – seguite l’insegnamento del vostro compagno, disponibile con tutti e con un grande cuore. Quando sarete adulti, e magari professionisti, non dimenticate di dare giusta importanza all’umanità con cui va accolto il prossimo, come faceva il vostro compagno». I funerali sono stati celebrati anche dagli preti di Battipaglia, padre Ezio Miceli responsabile dell’Opera Bertoni, e Vincenzo Sirignano, parroco della Chiesa Santa Maria della Speranza. Il piccolo è stato ricordato da una compagna di scuola, un’insegnante e da Dario Palo, dirigente dell’istituto comprensivo Fiorentino, frequentato fino a qualche giorno fa dal bambino.