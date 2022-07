Bimbo travolto da auto in corsa, paura nel centro di Nocera Inferiore

NOCERA INFERIORE. Attimi di paura per un bambino di dodici anni, che ieri è stato travolto da una Fiat Panda di colore bianco a Nocera Inferiore in via Garibaldi, nei pressi del Banco di Napoli. L’episodio è accaduto attorno alle ore 12.15. Il dodicenne è stato trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e resta sotto osservazione, anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto gli uomini della polizia locale guidati dal comandante Mario Caso. Il piccolo sarebbe spuntato improvvisamente dal marciapiede, correndo, con l'automobilista che non avrebbe avuto il tempo di frenare. Gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato diversi testimoni, con i primi a specificare che il bambino aveva batuto la testa.