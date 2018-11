Giovedì 8 Novembre 2018, 18:39

Maxi blitz dei carabinieri ad Eboli. I militari diretti dal capitano Luca Geminale hanno identificato trenta stranieri in litoranea per la maggior parte pregiudicati. Durante i controlli sono state seuqestrate una stalla per cavalli trasformata in dormitorio per stranieri e alcuni camper che venivano fittati agli extracomunitari. Sequestrata anche una discarica a cielo aperto. Nell'operazione a Santa Cecilia e in litoranea sono stati impegnati una trentina di carabinieri.