Bollo auto, il Comune si dimentica di pagare per i suoi veicoli

Il Comune di Battipaglia si è dimenticato di pagare il bollo auto di quarantacinque dei suoi veicoli, tra cui quelli in forza alla Polizia Locale. Questo è quanto emerge dall’indagine che ha effettuato l’Ufficio Tecnico comunale quando si è visto recapitare il fermo amministrativo da parte della Municipia spa - Abaco spa, concessionario per la riscossione delle Entrate Tributarie e delle altre Entrate della Regione Campania.

La questione è iniziata infatti da un autobotte adibito per espurgo, in possesso alla società municipalizzata Alba ma in disuso, per cui si voleva anche procedere con la perdita di possesso. Il vaso di Pandora, però, è stato scoperchiato poco dopo: quando lo stesso ufficio ha chiesto una consulenza a un’Agenzia di consulenza automobilistica. Dalle visure effettuate da queste, infatti, è risultato che i mezzi che non erano in regola coi pagamenti, in realtà, erano molti di più. Se l'autospurgo risultava “evasore” dal gennaio del 2016, per un totale di 2.848 euro da versare, numerosi altri veicoli risultavano non in possesso del bollo anche dal 2021. A questo, infatti, si aggiungono gli autobus adibiti al trasporto scolastico per un totale che supera i 1.600 euro. Anche gli scooter in dotazione alla Polizia Locale risultano non aver pagato il bollo per un totale di appena 120 euro. Alla fine, il conto per le quarantacinque partite aperte è risultato particolarmente salato: 7.291,39 euro per i bolli, a cui aggiungere 1.171,95 euro per la consulenza dell’Agenzia automobilistica.