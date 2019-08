Sabato 31 Agosto 2019, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giungere al pronto soccorso solo se necessario». A suggerirlo è il direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria della Speranza, Mario Minervini, dove dal 28 agosto è scattato il piano di evacuazione della struttura, in vista del disinnesco dell’ordigno bellico previsto l’8 settembre, che terminerà il 5 e il 6 settembre quando verranno dimessi tutti i pazienti, trasferiti i ricoverati in rianimazione e il 6 settembre l’ospedale sarà chiuso e presidiato dalle forze dell’ordine fino al 9 settembre, quando inizieranno le attività di riapertura della struttura sanitaria. Dovrà trascorrere qualche altro giorno per la ripresa delle attività ospedaliere. «Le operazioni di evacuazione dell’ospedale – dice Minervini – sono scattate il 28 agosto. In questi giorni si stanno recando al pronto soccorso oltre 120 persone al giorno. I medici visitano i pazienti, poi trasferiti nelle altre strutture sanitarie. Affollare il pronto soccorso significa far rallentare le operazioni di evacuazione dell’ospedale».