Buoni spesa per 1.535 famiglie, distribuzione completata fra pochi giorni

Sono 1.535 le famiglie salernitane che, entro i primi giorni della settimana prossima, riceveranno i buoni spesa programmati dal Comune di Salerno. Questa tranche di invio dei buoni ha un ammontare complessivo di 374.700 euro.

I buoni saranno consegnati in modalità anonima. La procedura di selezione delle istanze si è svolta, come nelle precedenti occasioni, prevalentemente in modalità informatica semplificando la richiesta dei concittadini e le verifiche degli uffici ed assicurando la totale trasparenza ed equità dell'operazione.

"Stiamo assicurando periodiche distribuzioni di buoni spesa con risorse del bilancio comunale - ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - con gli aiuti regionali e nazionali ed il fondo di solidarietà Covid-19 dove abbiamo raccolto donazioni. È un piccolo aiuto che garantirà a tante persone in difficoltà una Pasqua più serena e confermerà loro come nella nostra comunità c'è sempre una mano tesa pronta ad aiutarli".

Sul sito del Comune di Salerno è possibile visualizzare i file delle graduatorie.