Cade da un albero: ferito un 27enne. Necessario l'arrivo dell'elisoccorso

Un 27enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Salerno a causa di un incidente in montagna avvenuto nel primo pomeriggio a Casalbuono. L'uomo stava tagliando un albero quando è caduto. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Per poterlo portare in elisoccorso è stato necessario trasportare il ferito in una zona meno impervia grazie al personale del 118 di Padula e Sant’Arsenio. Poi il trasferimento a Salerno. Si sta valutando se si tratta di infortunio sul lavoro. Il ferito è grave ma per fortuna non in pericolo di vita.