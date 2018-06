Lunedì 18 Giugno 2018, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pacco bomba è stato recapitato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, a casa di Giampiero Delli Bovi (nella foto), avvocato di 29 anni e collaboratore stretto del nuovo sindaco Martino d'Onofrio, eletto pochi giorni fa con 4.124 voti (56,48%). Aprendolo il pacco è esploso e l'avvocato adesso è grave all'ospedale San Leonardo di Salerno e potrebbe perdere entrambe le mani. L'uomo è un civilista e non ha attinenze con la politica. Indagano i carabinieri. Non si ha ancora idea del movente.