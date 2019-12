Nelle ultime settimane i ladri sono tornati a colpire nel Vallo di Diano, soprattutto nella zona nord tra Polla e Caggiano. Di solito agiscono nel tardo pomeriggio e usano auto di grossa cilindrata (principalmente Audi). Ora grazie alle telecamere di sicurezza di un appartamento svaligiato a Polla si comprende anche come operano all'interno dell'abitazione.

Tuta, cappuccio, guanti neri e torcia in bocca un ladro si aggira nella stanza e rovista ovunque con invidiabile self control. L'orario della telecamera è sbagliato, sono le 17.48 e il ladro porta via preziosi e soldi. Poi sente l'arrivo dei proprietari e fugge via. Probabilmente con i suoi complici ad attenderlo.

Ultimo aggiornamento: 11:40

