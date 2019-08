Sabato 31 Agosto 2019, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre oggi il Capodanno Bizantino, per proseguire fino al 2 settembre, con il disvelamento delle motivazioni che hanno sancito la nomina a Magister di Civiltà Amalfitana dell’architetto giapponese Hidenobu Jinnai.Il Magister sarà investito della carica al culmine del sontuoso corteo storico con oltre 100 figuranti domenica 1 settembre, secondo il suggestivo rito d’incoronazione dei Duchi di Amalfi.Una cerimonia che cementerà ancor di più i legami tra Amalfi e il Giappone - da anni interessati da intensi e proficui scambi interculturali - resa ancora più importante e solenne dalla presenza per l'occasione dell'Ambasciatore giapponese in Italia, Keiichi Katakami.Il titolo di Magister di Civiltà Amalfitana è come da tradizione associato ad un personaggio storico che si è distinto nella società medioevale dell’Antica Repubblica Marinara. Per l’anno 2019 ricorda il nome dell’arcivescovo Lorenzo di Amalfi che fu maestro di scienze a Ildebrando di Soana, futuro papa Gregorio VII.Come si legge nel verbale della commissione del Premio Magister Civitatis Amalfie: «Vagliati i profili di eminenti personalità legate al territorio dell’antico Ducato da vincoli di appartenenza, frequentazione o studio della civiltà medievale amalfitana, ha designato all'unanimità Magister Civitatis Amalfie Hidenobu Jinnai, professore emerito di Architettura presso l’Università Hosei di Tokyo, con la seguente motivazione: con metodologie fortemente innovative di analisi interculturale degli aggregati urbani nelle loro marcate analogie con quelle delle “città d’acqua” bizantine, islamiche e nipponiche, ha indagato le dinamiche e le stratificazioni spaziali degli insediamenti amalfitani posti, per le connotazioni antropologiche e l’autenticità del vivere e dell’abitare, a modello di paesaggio mediterraneo e di integrazione ambientale da preservare e rivitalizzare quale Patrimonio intangibile dell’umanità».Questa la pronuncia della commissione composta da il sindaco di Amalfi, Daniele Milano; il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi; l'assessore alla cultura di Amalfi, Enza Cobalto; l'assessore alla cultura di Atrani, Michele Siravo; il presidente del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Ermelinda Di Lieto; i professori Giovanni Camelia e Giuseppe Gargano, storici e ideatori della manifestazione.Dunque una nomina che rende omaggio all’opera meritoria dell’architetto, che per primo ha studiato in maniera sistematica la composizione e la storia urbanistica della città di Amalfi al di fuori dei suoi monumenti più importanti.Non a caso ruota intorno al paesaggio culturale di Amalfi nella sua interezza la XIX edizione del Capodanno Bizantino in programma tra Amalfi e Atrani il 31 agosto, il 1° settembre e il 2 settembre 2019.La due giorni, che si chiuderà con un concerto in Piazza Duomo di Peppino di Capri, prevede una serie di appuntamenti culturali che si misceleranno anche quest'anno a rievocazioni storiche, spettacoli artistici e eventi musicali. Appuntamenti ai quali si potrà partecipare anche sfruttando le vie del mare. Travelmar ha attivato, in aggiunta alle corse ordinarie, dei collegamenti speciali per l'evento. Nei giorno 31 agosto e 1 settembre sono: Salerno – Minori - Amalfi ore 20.00; Amalfi – Minori – Salerno ore 00.15, Minori – Salerno ore 00.30. Lunedì 2 settembre le corse saranno Salerno – Minori - Amalfi ore 20.00; Minori – Amalfi 20.40; Amalfi – Salerno 00.15; Minori – Salerno 00.30. Per quanto riguarda la viabilità, il primo settembre in occasione del Corteo Storico ci sarà il divieto di transito nel Comune di Amalfi, con conseguente chiusura della Statale Amalfitana, dalle 18,30 alle 19.30 e poi dalle 20.15 alle 21.15. In concomitanza, ci sarà lo stop delle corse della Sita sulla tratta Salerno – Amalfi in entrambe le direzioni.