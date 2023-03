Salerno, visita del generale Rispoli ai reparti e dal prefetto

Il generale comandante d'armata Andrea Rispoli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, con sede a Napoli, si è recato in visita a Salerno dove è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Filippo Melchiorre, e da una rappresentanza di tutti i carabinieri della provincia. Dopo la resa degli onori militari presso la caserma intitolata ai carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, medaglie d’oro al Valor militare alla memoria, il generale Rispoli ha salutato una rappresentanza del personale dell’Arma Territoriale e dei Reparti di Specialità della Provincia, alla presenza di una delegazione della rappresentanza militare e dell’associazione nazionale Carabinieri e forestali in congedo. Il comandante interregionale, rivolgendo un sentito ringraziamento per quanto quotidianamente svolto, si è soffermato sui valori di fedeltà, giustizia e abnegazione che devono guidare tutti i carabinieri, chiamati ad affrontare nuove sfide per tutelare il diritto alla sicurezza di ogni cittadini, assicurando il pieno impegno per garantire prossimità e rassicurazione sociale. Il generale Rispoli ha quindi fatto visita al prefetto di Salerno, Francesco Russo; al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli; al presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa e all’arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi. Nell’ambito della visita, il Comandante ha incontrato i familiari dei militari dell’Arma decorati di Medaglia d’Oro al Valore Militare e Civile residente nella provincia di Salerno, in segno di vicinanza alle famiglie dei carabinieri che, nel corso del servizio, hanno sacrificato la propria vita per il bene della collettività.