Si attenuano le misure cautelari per l'ex sindaco di Eboli Massimo Cariello. Il giudice della Seconda Sezione del Tribunale di Salerno ha stabilito che Cariello, a partire da domani mattina, dalle ore 9 alle ore 12 , potrà recarsi presso il suo studio per svolgere la sua attività professionale di Conciliatore.

L'ex sindaco potrà dunque riacquisire parte della sua normalità.

Mercoledì prossimo, 17 febbraio, si terrà l'udienza per le videocamere di sorveglianza mentre il prossimo 25 febbraio dovrà ripresentarsi in tribunale per il processo con rito abbreviato per le vicende che lo hanno portato agli arresti domiciliari.

