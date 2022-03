Caro carburanti, a Battipaglia scattano i controlli della polizia municipale

La Polizia municipale di Battipaglia ha avviato i controlli sui distributori di carburante. Le verifiche riguardano il rispetto della trasparenza nelle comunicazioni delle variazioni dei costi.

«Tale attività - spiega il comandante Iuliano - risulta ancora più necessaria in questo periodo alla luce dell'impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina». Secondo la normativa vigente, ricorda il Comune di Battipaglia, «c'è l'obbligo dei gestori degli impianti di comunicare al Ministero dello Sviluppo economico i prezzi di vendita praticati per tutte le tipologie di carburanti».

I controlli, fa sapere la Polizia municipale di Battipaglia, «proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni, per la verifica della corrispondenza tra prezzi comunicati e prezzi realmente praticati al consumatore finale e la corretta pubblicità dei prezzi».