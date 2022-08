Provini social per Casa Surace: «Vogliamo allargare la grande famiglia»

Casa Surace, in occasione di un nuovo progetto, ha fatto partire nel mese di agosto nelle sue pagine social la chiamata per tutti coloro hanno un talento da condividere con la famiglia più allargata di Italia. La factory composta da una community di oltre 4 milioni sul web, organizza, infatti, un casting per nuovi talent da inserire nei prossimi lavori video. Le candidature saranno aperte dai primi giorni di agosto e sono rivolti a ragazzi e ragazze, maggiorenni, provenienti da tutta Italia senza alcun limite di età. «Senti di saper recitare, pensi di essere un giovane talento della risata oppure sai parlare un dialetto in modo simpatico, hai delle abilità sul web ed hai voglia di metterti in gioco con uno stile personale e spontaneo, mandaci un video».

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Casa Surace lancia Nonna Rosetta alla presidenza della Repubblica... L'EVENTO Olimpiadi della Pizza, ecco tutti i vincitori: domina l'Italia... IL PERSONAGGIO Napoli, Bolide di Made in Sud diventa “bibliotecario per un...

Casa Surace, in questo modo, vuole dare una possibilità, una occasione a chi vuole puntare su stesso. Ci si potrà candidare attraverso l’invio di un breve video di presentazione nel quale il candidato o la candidata a diventare un nuovo “parente” di Casa Surace racconti chi è a mostri cosa sappia fare. «Non si pongono limiti alla creatività». Il self tape si dovrà inviare al numero whatsapp 345-5013158.

L’iniziativa sarà promossa sul web per tutta l’estate a partire dai prossimi giorni attraverso delle stories di lancio sulla pagina Instagram di Casa Surace rivolte a tutti gli aspiranti attori e creator interessati a collaborare con i coinquilini più seguiti del web.