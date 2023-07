San Marco di Castellabate, motorino contro un cinghiale: ragazzo in ospedale

Scontro con un cinghiale, giovane centauro finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto, ieri sera, a San Marco di Castellabate, in località Torretta. Il giovane, del posto, a bordo del mezzo a due ruote, non è riuscito ad evitare il cinghiale che ha improvvisamente attraversato la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Agropoli per soccorrere il centauro e trasferirlo in ospedale. Ha riportato escoriazioni in diverse parti del corpo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Non è la prima volta che lungo questo tratto della Via del Mare, tra San Marco di Castellabate ed Ogliastro Marina, si verificano incidenti stradali causati dai cinghiali.