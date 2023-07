Santa Maria di Castellabate, rissa tra giovani nel cuore della notte

Rissa tra giovani durante la notte tra sabato e domenica a Santa Maria di Castellabate. È stato necessario l'intervento dei soccorritori del servizio sanitario 118. L'episodio si è verificato nel bel mezzo della notte, intorno alle 3, quando un gruppo di giovani, non locali, è entrato in contatto fisico dopo una serata di relax nel paese cilentano. La rissa è stata scatenata da alcune parole di troppo che hanno portato allo scontro tra i partecipanti. Alcuni di loro sono stati curati sul posto dai soccorritori del 118. I residenti della zona si sono svegliati a causa del trambusto in strada durante la notte.