Pagani: pista da corsa in centro, auto danneggiate nella notte

Le strade del centro di Pagani si trasformano in piste da corse notturne con incidenti e auto danneggiate.

Dopo le ripetute denunce da parte dei residenti del rione popolare delle "Palazzine", arrivano i primi danni certificati alle auto in sosta in via Mazzini.

Ogni notte, e in particolare nel qeekend, le strade del centro cittadino paganesimo si trasformano in autentiche piste da corso per automobili e moto di grossa cilindrata.

Questa mattina il triste risveglio per alcuni residenti, i quali hanno trovato le proprie automobili danneggiate. Un'auto nella notte si sarebbe scontrata con le auto in sosta per poi scappare ed evitare l'assunzione di responsabilità con i titolari dell'auto danneggiate e le relative assicurazioni.

Una situazione che esaspera ancora di più gli animi dei residenti ed evidenzia ancora una volta la totale mancanza di controllo del territorio, soprattutto di notte.