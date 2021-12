«Ci aiuta, la nostra auto è rotta»: appena si avvicina scatta la rapina

Un automobilista è stato rapinato a Campagna. L'episodio è accaduto ieri sera in via Starza dove due uomini hanno chiesto aiuto all'automobilista, 51enne di Campagna, sostenendo che il loro veicolo era in panne.

Appena l'automobilista si è fermato per aiutare i due uomini si è avvcinato il rapinatore che aveva in pugno una pistola e lo ha minacciato. I banditi si sono impossessati del denaro posseduto dall'automobilista, 650 euro e sono fuggiti via. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli.