Domenica 17 Marzo 2019, 20:12

Incidente stradale a Battipaglia sabato sera. Uno straniero, 45enne, è stato investito da un'auto mentre percorreva la statale 18 in sella alla sua bicletta. Il conducente dell'auto dopo l'incidente stradale si è fermato ed ha allertato le forze dell'ordine mentre lo straniero, ferito èra sull'asfalto. In prossimità dell'incidente stradale si sono precipitati gli operatori del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto. Il ferito è stato subito trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per appurare la dinamica del sinistro stradale.