Cilento, i borghi diventano un'opzione del business-turismo con il progetto "Stargate"

Una nuova strategia per lo sviluppo dei borghi arriva con il progetto “STARGATE” di My Fair srl a cui hanno aderito già diversi Comuni campani e che intende intercettare le aziende aventi, nella scelta di location per eventi di formazione, meeting, team-building e socialità che vedono coinvolti i loro collaboratori, partner e clienti.

La frontiera è quella del business-tourism nei borghi, tematica che è stata affrontata da Mafalda Inglese, amministratore di My Fair srl, a bordo della nave MSC World Europa, lunedì 22 Gennaio, nel porto di Civitavecchia, durante la registrazione della mini serie Podcast “Eventi nel Futuro”, creata e prodotta da MadsForEvents con Emanuel Olivero e da MSC Crociere con Luigi Cerracchio, Mice e Tour Operator Manager di MSC Cruises, e con la regia di Gaetano Virgallito.

«Sono numerosi i borghi campani, in particolare del Cilento, candidati per STARGATE – spiega Mafalda Inglese – progetto che li presenta come location suggestive, autentiche ed esperenziali adatte allo svolgimento di eventi di formazione, meeting, conferenze e momenti di socialità. Il business-tourism può rappresentare un’altra leva per lo sviluppo dei borghi ma occorre che venga attuato attraverso un’impostazione progettuale e manageriale, dopo fasi di studio e conoscenza dei territori.

STARGATE è un modello virtuoso di un progetto che coinvolge le comunità, le aziende e le associazioni ed è replicabile in ogni piccolo Comune avente caratteristiche adatte».

Fra gli altri ospiti delle puntate del Podcast, che hanno apprezzato l’idea degli eventi aziendali nei borghi e auspicato una maggiore convergenza di idee e opportunità: Fabio De Santis di Italian Exhibition Group s.p.a.; Stefania De Toni del Padova Congress; Sara Abdel Masih, founder della Sensory Academy Management; Pasquale Viscanti di Al week; Mario Anticoli di iDea Group International; Cynthia Raffaelli di Make it gentle; Graziano Trasarti di ISIPM ed Enrico Mastrofini di ISIPM professioni.